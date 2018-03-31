Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir drone'un Lübnan'da düştüğü açıklandı.

CASUS DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

‘Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı, Beyrut merkezli Al-Marar televizyonunun aktardığı haberde Al-Manar muhabiri, İsrail'e ait casus drone'un Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ve Beyt-Yanun yerleşimleri arasında düştüğünü bildiriyor” denildi.

İBRANİCE YAZILAR VAR

Üzerinde İbranice yazıların olduğu İHA'nın fotoğrafları, bazı yerel medya organlarında yayınlandı.

İSRAİL HABERİ DOĞRULADI

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece insansız hava aracımız teknik arıza yüzünden Lübnan'ın güneyindeki açık alana düştü” denildi.

KAYGI DUYMADIKLARINI AÇIKLADI

Drone'un tipi ve görevi açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. İsrail Ordusu, “Değerli bilginin düşman eline geçme tehdidi yok” diye ekledi.