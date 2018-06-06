Hitman'in yeni oyunu için tarih verildi

Firma resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre yeni Hitman oyunu ile ilgili bilgilere 7 Haziran'da ulaşacağımızı söylüyor.

Bunanla beraber oyun resmi tanıtımından önce kısmen sızdı. Buna göre yeni oyun Hitman 2 olacak.

Hitman 2 Resmi Duyurudan Önce Sızdırıldı!

7 Haziran'da resmi tanıtımı yapılacak oyun önceden sızdırıldı. Gelen sızıntı haberlere göre Hitman serisinin yayıncısı Warner Bros. Interactive Entertainment olacak.

Twitter'dan yapılan teaser videosuna göre, bir "Hamsun" yazısı dikkat çekiyor. Hamsun Oil 2016'da çıkan Hitman oyununda yer alan bir şirketin ismiydi.

Şuan elimizdeki bilgiler bu kadar olmakla birlikte, Hitman 2'nin resmi tanıtımı 7 Haziran'da Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi E3 fuarında da gelecektir.

2016 yılında piyasaya çıkan ve bölümler halinde yayınlanan Hitman'ın Metacritic puanı 84 civarında. Steam incelemeleri ise %76 seyrinde.