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Hitman 2 Türkçe olacak mı Türkçe yama
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Hitman 2 Türkçe olacak mı Türkçe yama

E3 2018 fuarına sayılı günler kala duyurulan Hitman 2 Türkçe olacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Peki Hitman 2 Türkçe olacak mı? İşte detaylar...

IO Interactive tarafından geliştirilen ve 2016'da piyasaya çıkan Hitman bölümler halinde yayınlanmıştı. Bu oyun Türkçe olarak çıkmazken 2012 yılında piyasaya çıkan Hitman: Absolution Türkçe altyazılı olarak çıkmıştı. Peki bu yılın sonlarına doğru çıkış yapacak olan Hitman 2 Türkçe olacak mı? İşte detaylar...

Hitman 2'nin merak edilen detaylarından biriside oyunun yine bölümler halinde yayınlanıp yayınlanmayacağı.

Hitman 2 bölümler halinde yayınlanmaycak, bununla beraber oyun bizi dünyanın farklı yerine götürecek gibi duruyor.

Sızan bir bilgiye göre oyunun geçeceği yerler belli oldu. Hemen aşağıdan görebileceğiniz ülkelerinin yanında bölümler için hayvan ismi kullanıldığıda göze çarpıyor.

- Yeni Zelanda (Koyun)
- Miami (Flamingo)Ü
- Kolombiya (Su aygırı)
- Mumbai (Firavun faresi)
- Amerika Birleşik Devletleri (Kokarca)
- Kuzey Atlantik (Saksağan)

Yayıncı Warner Bros Interactive Entertainment ve geliştirici IO Interactive oyun için iki adet ücretli genişleme paketi de yayınlayacak ve bu genişleme paketleri yeni yerler, görevler, Sniper haritaları, kıyafetler ve silahlar ekleyecek.

Hitman 2, 13 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.


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