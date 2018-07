Hitman 2 nerede geçecek

13 Kasım'da piyasaya çıkacak olan Hitman 2 için yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan habere göre oyunun geliştiricisi IO Interactive'nin yaptığı açıklamada Hitman 2'nin altı adet lokasyon ile çıkış yapacağı öğrenildi. Bu altı bölgede ana görevler, Escalation kontratları, oyuncuların oluşturduğu kontratlar ve Elusive hedefler bulunacak.

Yapılan açıklamanın orjinali ise şu şekilde:

“We have six confirmed locations that will be immediately playable when Hitman 2 launches on 13 November 2018, and there will be multiple missions available within each location,”



IO Interactive Miami hariç henüz oyunun geçeceği yerleri resmi olarak açıklamadı ancak geçtiğimiz hafta sızdırılan bilgilere göre oyunun çıkışıyla birlikte bulunacak altı lokasyon şu şekilde: Yeni Zelanda, Miami, Kolombiya, Mumbai, Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Atlantik.

Oyunun çıkışından sonra iki adet ücretli genişleme paketi yayınlanacak bu genişleme paketleri oyuna yeni lokasyonlar, görevler, Sniper haritaları, kıyafetler ve silahlar ekleyecek.

Hitman 2, 13 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.