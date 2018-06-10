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Hitman 2 duyuruldu - Ön siparişe açıldı! Oynanış videosu
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Hitman 2 duyuruldu - Ön siparişe açıldı! Oynanış videosu

Geçtiğimiz günlerde sızıntısı gerçekleşen Hitman 2 resmi olarak duyuruldu. İlk bilgielr gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

IO Interactive tarafından geliştirilen HITMAN 2016 yılında farklı bir tasarıma gitmiş ve bölümelr halinde yayınlanmıştı. Oyunun devamı HITMAN 2, Warner Bros yayıncılığında ve yine geliştirici koltuğunda IO Interactive ile birlikte duyuruldu.

Oyun hem ön siparişe açıldı, hem yeni ön sipariş detayları açıklandı hem de çıkış tarihi belli oldu. HİTMAN 2 13 Kasımda PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

Hemen aşağıdan oyunun hikayesini, ön sipariş içeriklerini ve duyuru fragmanını bulabilirsiniz. Oyun şuanda Steam'de 102 TL'ye satılmakta. Genellikle böyle düşük fiyatlara alışkın olmadığımızı ve böyle fiyatların genelde değiştiğinin altını çizelim.

HITMAN 2'de dünyayı dolaş ve egzotik tatil yörelerinde hedeflerinin peşine düş. Dünyanın en yaratıcı suikastçisi Ajan 47, asfaltın güneşten eridiği caddelerden karanlık ve tehlikeli yağmur ormanlarına kadar hiçbir yerde hedeflerine rahat bir nefes aldırmıyor. Nefes nefese bir casusluk serüvenine hazırlan: Görevin, karanlıktan çıkmayan Gölge Müşteriyi yok edip milislerini dağıtmak, ancak 47 hedefinin gerçek kimliğini ve geçmişi hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde, her şey değişecek. HITMAN 2'de yeni oyun yöntemleri, yeni özellikler ve co-op olarak oynanabilen Sniper Assassin de dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunacak.

Ön sipariş bonusu, satışa sunulan sürümler ve fiyatları şu şekilde:

Oyuna dört gün erken erişim sağlayın. (Sadece Gold Edition için geçerlidir.)
Ön sipariş verin ve online co-op Sniper Assassin Moduna hemen erişin.

Silver Edition

• Ön sipariş verin ve online co-op Sniper Assassin Moduna hemen erişin.
• “Executive Pack” indirilebilir içeriği
• “Expansion 1” indirilebilir içeriği – yeni yerler, görevler, Sniper haritaları, kıyafetler ve silahlar.

Gold Edition

• Oyuna dört gün erken erişim sağlayın.
• Ön sipariş verin ve online co-op Sniper Assassin Moduna hemen erişin.
• “Executive Pack” indirilebilir içeriği
• “Expansion 1” ve “Expansion 2” indirilebilir içerikleri – yeni yerler, görevler, Sniper haritaları, kıyafetler ve silahlar.

• PS Store Standard Edition -- 209,00 TL
• PS Store Gold Edition -- 299,00 TL
• Xbox Store Standard Edition -- 209,75 TL
• Xbox Store Gold Edition -- 299,00 TL
• Steam Standard Edition -- 102,00 TL
• Steam Silver Edition -- 123,00 TL
• Steam Gold Edition -- 144,00 TL


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