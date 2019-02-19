Hırsız yaşlı kadının 76 lirasını çaldı!

Kocaeli'nde yaşanan olayda 84 yaşındaki yaşlı kadını su isteme bahanesi ile kandıran zanlı içeride bulunan 76 lirayı çaldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 84 yaşındaki yaşlı bir kadını su isteme bahanesi ile kandıran hırsız paraları alarak kaçtı. İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan N.B.'ye ait evde dün yaşanan olayda evde yalnız olan yaşlı kadından kapıyı çalan birisi su istedi. Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa gittiği esnada içeriye giren hırsız masanın üzerinde bulunan 76 lirayı alarak kaçtı.

zanlı Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak çalışma başlatırken zanlının daha öncesinden sabıkası olan Burhan Ö. olduğu anlaşıldı. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.