Hırsız evde düşürdüğü kupon sayesinde yakalandı

İlaçlı bezin yüzüne yapıştırılması sonucu uyanan ve bağırmaya başlayan çocuk hırsızın paniklemesine neden oldu. Odadaki cep telefonunu alarak hızla kaçan hırsız, odaya oynadığı şans oyununun kuponunu düşürdü.

Polis, yaptığı araştırma sonucu kuponun verildiği bayii belirledi ve güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerle soruşturmayı genişletti. Görüntülerdeki Recep K. isimli şahıs tekrar aynı bayiye geldi ve Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.