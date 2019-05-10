Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık

Ramazan ayının ilk cuma gününde Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açılan Hırka-i Şerif, törende yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edinilen duaların ardından ziyaret etmek isteyenlerin huzuruna açıldı.Kutsal emaneti görmek isteyenler cami bahçesi ve girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.Hırka-i Şerif'in korumasını üstlenen ve Veysel Karani'nin 59.kuşaktan torunu Barış Samir herkese hayırlı ramazanlar dileyerek.''Gürültüsüz kavgasız huzur dolu bir ramazan geçirmemiz dileğiyle.Hırka-i şerife her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi var.Görevi 59 kuşaktır yerine getiriyoruz.Yine salavat-ı şerifelerle ziyarete açıldı.Peygamber efendimizin Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerifi, Veysel Karani hazretlerinin takkesini,kemerini ziyaret edenler görebilecek''diye konuşma yaptı.Kutsal emanetler,Ramazan ayı süresince hafta içi 10.00-18.00,hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.Kadir Gecesi'nde saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.Arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duaların ardından ziyaretler sona erecek.