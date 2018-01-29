Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu

Hastanede bulunan bir akrabasını ziyarete giden 32 yaşındaki Hindistanlı Rajesh Maru'yu MRI cihazı yuttu. Maru olayın ardından hayatını kaybetti.

Hastanedeki akrabasını görmeye giden Rajesh Maru'nun, akrabasının MR'ının çekileceğini öğrendi. Hastasının MR çekilmesini bekleyen Rajesh Maru'dan bir hastane personeli oksijen tüpünü odaya götürmesini talep etti. Maru'nun bunu tehlikeli olacağını dile getirse de personelin bu işi her zaman yaptıkları yönündeki cevabı ona güven verdi.

MRI cihazının kapalı olduğunu sanan personelin hatası Maru'nun hayatına mal oldu. Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.

Çok güçlü bir şekilde MRI'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen, 10 dakika içinde hayatını kaybetti. Maru'yu yanlış yönlendiren hastane personeli ile bir doktorun ihmalkarlıktan gözaltına alındığı belirtildi.

İçlerinde çok güçlü bir mıknatıs olan MRI cihazları bütün metalleri kendisine çektiğinden, MRI odasına metal eşyalarla girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar, içkulak protezi gibi hastalar da MRI'a alınmaz.

Maharashtra eyalet hükümeti, mağdurun ailesi için 500 bin rupi (29 bin 755 TL) tazminat kararı verdiğini açıkladı.