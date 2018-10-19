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Hindistan'da katil kaplan için 150 kişi seferber oldu
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Hindistan'da katil kaplan için 150 kişi seferber oldu

Hindistan'da son 2 yılda 13 kişiyi öldüren katil kaplanı yakalamak için 150 kişi seferber oldu. Hakkında 'bulunduğu yerde infaz' kararı çıkan kaplan için ülkenin en iyi avcıları sıraya girdi.

Hindistan'ın en ünlü katili 'dişi kaplan' için 150 avcıdan oluşan bir grup oluşturuldu. 2 yılda 13 kişiyi öldüren katil kaplan için bulunduğu yerde infaz kararı çıkarıldı. Mahkemenin katil kaplan için verdiği infaz kararına hayvan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Kararın ardından ülkenin en ünlü avcılarından Nawab Shafath Ali Khan,  Maharaştra ormanlarında dişi kaplanı aramaya koyulmuş ancak sonuç alamamıştı.

Dünyadaki kaplan nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı Hindistan'da  2014 verilerine göre, 2 bin 226 kaplan yaşıyor.

Yerleşim alanlarının ormanlık bölgelere doğru genişlemesi nedeniyle  koruma iç güdüsüyle davranan hayvanların insanlara saldırdıkları belirtiliyor.

kaplan

Hayvanların insanlara saldırmasındaki etkenler, plansız kentleşme ve  ormanlık alanların tahrip edilmesi olarak gösteriliyor. Doğal yaşam alanları  tahrip edilen vahşi hayvanların yiyecek bulabilmek için insanların yaşadıkları  alanlara yöneldiği, bu nedenle saldırganlaştıkları kaydediliyor.

Ülkede insanlara yönelik hayvan saldırılarında artış görüldüğü,  insanlara en çok leoparların saldırdığı vurgulandı.


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