Hindistan'da insan yiyen kaplanı döverek öldürdüler

Hindistan'da yerel halktan bir kişiyi yaralayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen Kaplan, halk tarafından sopayla dövülerek öldürüldü.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan olayda, köy sakinlerinden birine saldırdığı iddia edilen dişi kaplan aralarında orman korucularının da olduğu bir grup köylü tarafından sopalarla dövülerek öldürüldü.

ÖFKELİ HALK SOPAYI ELİNE ALDI

Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Dudhwa Ulusal Parkı müdür yardımcısı Mahavir Kaujagnli yaptığı açıklamada, "Kaplan, öfkeli yerli halk tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında öldürüldü" dedi.

PENÇELERİ İLE YARALAMIŞTI

Yerel medya, yaklaşık 10 yaşındaki dişi kaplanın vücuduna aldığı yaralar sonrası hayatını kaybeden yerel halktan bir adamı pençeleyerek yaraladığına inananıldığını belirtti.

YAŞAM ALANLARI DARALIYOR

Daha önce yaklaşık 12 kişiyi öldürmekle suçlanan bir diğer kaplan, Hindistan'da düzenlenen en sansasyonel kaplan avı sonucunda yakalanmış ve daha sonrasında vurularak öldürülmüştü. Başbakan Narendra Modi'nin kabinesinde yer alan bakanlardan biri, yaşanan olayda eyaletin orman bakanını kanunlara uygun hareket etmemekle suçlamış ve konu hakkında soruşturma açılacağını söylemişti.

GEÇEN YIL 40 KAPLAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kar amacı gütmeyen Hindistan Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu'nun verilerine göre, 2017 yılı içerisinde yaklaşık 40 kaplanın öldürüldüğü belirtiliyor.