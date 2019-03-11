Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman yaptığı açıklamalar ile yeniden gündem oldu.

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Türk futbolunu yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Karaman'dan Eleştiri

İdmanın hemen öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Karaman, "Geçmiş maçla ilgili aslında söyleyecek çok şey var. Ama konuşursam çok kişinin canı yanabilir. Maçtan hemen önce kaldığımız otele gelip benimle konuşmak isteyenler oldu. O karşılaşma da edilen küfürler gerçekten de çok ağırdı." dedi.