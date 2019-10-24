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Heyecanla beklenen 'Pera' müzikali 3 Kasım'da sahne alıyor
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Heyecanla beklenen 'Pera' müzikali 3 Kasım'da sahne alıyor

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu 'Pera Müzikali'nin seyirciyle buluşma tarihi yaklaşıyor. Barış Dinçel imzalı dekorun önünde gerçekleşen tanıtım toplantısına tüm oyuncular kostümleriyle katıldılar.

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu 'Pera Müzikali'nin seyirciyle buluşma tarihi yaklaşıyor. Barış Dinçel imzalı dekorun önünde gerçekleşen tanıtım toplantısına tüm oyuncular kostümleriyle katıldılar.pera6

117 KİŞİLİK KADRO İLE TÜMZAMANLARIN REKORU

 Başlıca rollerinde Müjdat Gezen'in yanı sıra Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melike Demirağ, Melihat Gülses, Sevcan Orhan, Barış Taşkın gibi isimlerin yer aldığı Pera Müzikali'nin 117 kişilik geniş kadrosu, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kalabalık müzikal rekoruna sahip.

AVRUPA YAKASININ EĞLENCE HAYATI

1453'den 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak olan Pera müzikali yaklaşık iki aydan beri yoğun bir çalışma içinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 3 Kasım 2019 günü perde açacak olan Pera müzikali, Türker İnanoğlu'nun Hacıosman'da bulunan TİM Show Center'da sahne alıyor.

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Büyük usta Müjdat gezen Pera müzikalini hem yazdı hemde sahneye koydu. Türkiye'nin en kalabalık kadrosuyla sahne alan müzikali Pera'da Bekri Mustafa rolüyle yine Gezen'i sahnede göreceğiz.

KARA MURAT PERA'DA UNUTULMAMIŞ

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği yeni müzikalin başrollerini Cüneyt Arkın, Gönül Yazar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi duayenlerle paylaşacak. Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Arkın'ın babasıyla birlikte rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'da sahne alacak. Fehmi Dalsaldı, Şehnem Schaefer, Nejat Uygur gibi ünlü isimlerle birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da 'Pera Müzikali'nde seyirci karşısına çıkıyor.

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 MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ MEZUNLARI

'Pera Müzikali'nde Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi''nde eğitim almış olanm 2017 Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.

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