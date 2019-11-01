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Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle

Hercai 19. bölüm ile ATV'de. Hercai 19.Bölüm izle, Hercai 19.Bölüm full izle linkleri tek parça halinde YouTube adresinde. Hercai 19. bölüm ne zaman saat kaçta?

Hercai 19. bölüm ile ATV'de. Hercai 19.Bölüm izle, Hercai 19.Bölüm full izle linkleri tek parça halinde YouTube adresinde. Hercai 19. bölüm ne zaman saat kaçta?

Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in oynadığı Hercai dizisi 19. bölüm ile 1 Kasım 2019 Cuma akşamında saat 20.00'da ATV'de. Hercai son bölümünde; Miran, babaannesini oynadığı oyunu ortaya çıkarır ve hayatında ilk defa acı bir gerçekle yüz yüze kalır. Esma da Dilşah tarafından kendisine gönderilen mektubu Hazar'a verir.

HERCAİ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Hercai 19. Bölüm izle

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

HERCAİ 19. BÖLÜM İZLE


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