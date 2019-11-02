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Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Her Yerde Sen 20.Bölüm izle

Her Yerde Sen 20. bölüm ile FOX TV'de. Her Yerde Sen 20. son bölüm FOXPlay'de. Her Yerde Sen 20.Bölüm izle, Her Yerde Sen 20.Bölüm full izle linki tek parça halinde burada.

Her Yerde Sen 20. bölüm ile FOX TV'de. Her Yerde Sen 20. son bölüm FOXPlay'de. Her Yerde Sen 20.Bölüm izle, Her Yerde Sen 20.Bölüm full izle linki tek parça halinde burada.

Başrollerinde Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın oynadığı Her Yerde Sen dizisi 20. bölümü ile 2 Kasım 2019 Cumartesi akşamında FOX TV ekranlarında olacak. Her Yerde Sen son bölümünde; Eylül'ün yüzünden adeta büyük bir yıkıma uğrayan Selin, Demir'siz hiçbir şey yapamayacağını anlıyor.

HER YERDE SEN 20. BÖLÜM ÖZETİ

Selin, öğrendiklerini sindirmek için evden gider ve Ayda'da kalmaya başlar. Yalnız kalan Demir'e ise arkadaşları destek olur. Bir arada kalamayan ve birbirinden kopamayan Selin'le Demir mutlu bir olay vesilesiyle yaşadıkları karmaşaya bir ara verirler. Özel hayatındaki krizi çözmeye çalışırken şirketteki krizle de başa çıkmaya çalışan Demir, beklemediği yerden vurulunca kıyamet kopar ve zor bir karar almak zorunda kalır.

HER YERDE SEN 20. BÖLÜM İZLE


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