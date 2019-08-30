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Her Yerde Sen 11. bölüm izle! Her Yerde Sen son bölüm FOX TV izle
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Her Yerde Sen 11. bölüm izle! Her Yerde Sen son bölüm FOX TV izle

Her Yerde Sen 11. bölüm ile FOX TV'de. Her Yerde Sen 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 11. bölüm izle linki FOX TV'de.

Her Yerde Sen 11. bölüm ile FOX TV'de. Her Yerde Sen 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 11. bölüm izle linki FOX TV'de.

Başrollerinde Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın oynadığı Her Yer Sen dizisinin 11. bölümü 30 Ağustos 2019 Cuma akşamında saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Her Yerde Sen 11. son bölümünde; Demir ile Selin, Paris gezisi konusunda tartışırken ortaya Alara'nın 2 günlük tatil planı çıkar. Ancak bu sefer bu geziye tüm şirket davetli olarak katılır. Selin ile Alara'nın rekabeti üst seviyelere kadar tırmanırken Demir ile Selin sonunda aşka giden yolu bulacaklardır.

HER YERDE SEN 11. BÖLÜM ÖZETİ

Demir'le Selin aşkın yolunu bulmuşken çok geçmeden ilk sınavları ile karşılaşırlar. Şirketteki aşk yasağı Demir'i prensipleri ve duyguları arasında bir seçim yapmaya zorlar. Demir karar vermeye çalışırken, Selin ilişkilerinin geleceği konusunda umutla endişe arasında gidip gelmektedir. Alara ise Demir'i Selin'den uzaklaştırmak için son bir hamle yapar ve planladığı küçük oyunla bilmeden daha büyük çarkları harekete geçirir.

HER YERDE SEN 11.BÖLÜM İZLE


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