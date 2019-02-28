Hemşireye taciz iddiasında yeni gelişme

Bursa'da bir hemşireyi taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınan özel kalem müdürü, savcılıktaki ifadesinin hemen ardından adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

Bursa'da bir hemşireyi taciz ettiği iddiası ile gözaltında bulunan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest kaldı. Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerindeki özel bir hastanede yaşanan olayda hastanenin özel kalem müdürü F.Y. sabah saatlerinde aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 20 yaşındaki N.A'nın kendi odasına gelmesini istedi.

Müdür Serbest Kaldı

F.Y'nin odasına giden N.A., özel kalem müdürünün kendisini taciz ettiğini iddia ederek durumu hemen polise aktardı. Genç hemşirenin şikayeti üzerine F.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.