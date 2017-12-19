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Hemoroidin altında ev dışı beslenme alışkanlığı yatıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Hemoroidin altında ev dışı beslenme alışkanlığı yatıyor

Bilim insanları hemen hemen herkesin yaşamının bir döneminde hemoroid sorunuyla karşı karşıya gelebileceğini hatırlatırken, çoğunlukla makattan kendiliğinden veya dışkıyla kan gelmesi olarak bu hastalığın kendini gösterdiğini vurguluyor.

Her 10 hastadan 4'ünün hiçbir şikayeti olmamasına rağmen rutin kontroller sırasında hemoroid sorunu bulunduğunun ortaya çıktığını hatırlatan uzmanlar,  bu hastalığın çoğunlukla ev dışı beslenme alışkanlığının yaygınlaşması ile ilgili olduğunun altını çiziyor.

Halk arasında basur olarak adlandırılan hemoroidin ortaya çıkışından beslenme ve tuvalet alışkanlığının çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan uzmanlar, bizlerle hemoroidin nedenleri, belirtileri ve korunmak için beslenme önerileri hakkında bilgiler paylaştı.

Beslenme alışkanlıklarında değişikliklerin hemoroidi tetiklediğinin üzerinde duran uzmanlar, her yaşta gözlemlene bilen bir hastalık olan hemoroidin en önemli nedeninin ev dışı beslenme alışkanlıkları olduğunun altını çiziyor.

Özellikle lifli besinler tüketmemenin kabızlığı tetiklediğini ve halk arasında da kabızlığın ciddiye alınmadığını vurgulayan uzmanlar, kabızlık sıkıntısı yaşayanların tuvalette uzun süre kalıp ıkınarak bu sorunu çözmeye çalıştıklarının, bunun ise yapılan en yaygın hatalardan biri olduğunu paylaşıyor. Dışkılama sırasında ıkınmanın toplar damarlarda genişlemeye sebebiyet verdiğini savunan uzmanlar, bu durumun hemoroid olmak üzere bacaklarda varise de neden olacağını hatırlatıyor. 

Kadınlarda özellikle gebelik süreci ve doğumdan sonra hemoroid ile karşılaşıldığını dile getiren uzmanlar, gebelikte kabızlık görülmesinin ve artan basıncın toplardamarda sıkıntılar ortaya çıkartmasıyla ilgili olduğunu hatırlatıyor. 


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