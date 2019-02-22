HDP'ye Merkez İlçe Seçim Kurulu engeli

HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir'in adaylık başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmadı.

Halkların Demokratik Partisi Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığı, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmadı ve reddedildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu Özdemir'in adaylık başvurusunu, hakkındaki dava yüzünden reddedildiğini söyledi.

İtirazımızı Yapacağız

Özdemir'in avukatı Ferhat Özdemir, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını ifade ederek, "Daha önce müvekkilim için biri 5 ay, biri de 11 ay ertelenmiş cezaları bulunuyordu. Ancak bunlar seçilmesine engel değildi. Pazartesi günü İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yapacağız." ifadelerine yer verdi.