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Hazal Kaya'dan büyük tepki
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Hazal Kaya'dan büyük tepki

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayı ile ilgili olarak yaşananlara tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayı ile ilgili olarak yaşananlara tepki gösterdi.

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede boynunda bıçaklanarak öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. 7 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya ise yaşanan olaydan duyduğu hüznü ve öfkeyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimler, spor kulüpleri ve siyasi liderler baştan olmak üzere tüm vatandaşların tepki gösterdiği olayla ilgili paylaşım yapan Hazal Kaya, "Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir, bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!"

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.


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