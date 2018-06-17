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Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor

Yenikapı mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde hayvanlara yönelik eziyet olaylarındaki artık nedeniyle ilgili kanunun değiştirileceğini söyledi.

Yenikapı miting alanında seçmenle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanseverleri sevindirecek açıklamarda bulundu. Kamuoyunun büyük rahatsızlık duyduğu adalarda yaşanan fayton eziyetine son vereceklerini belirten Erdoğan, hayvan haklarıyla ilgili yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

Adalar'da yaşanan eziyetin vicdanları rahatsız ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz."dedi.

Son günlerde özellikle sosyal medyada paylaşılan video ve haberlerde faytonlarda kullanılan atların ölene kadar kullanıldığı görüntüleri vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili harekete geçeceklerini net bir şekilde ifade eden Cumhurbaşkanı, "Şimdi düzenlemelerle ister ev ister sokak hayvanları için 5119 sayılı yasayı yeniden ele alacağız" dedi.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİK NELER GETİRİYOR?

Taslağa göre Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler şöyle:

Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

PARA CEZALARI ARTIRILACAK

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere de 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.

Taslakta yer alan suçların sahipli hayvanlara karşı işlenmesinde soruşturma, hayvan sahibinin başvurusuyla başlatılacak. Sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının cumhuriyet başsavcılıklarına yazılı başvurusuyla yapılacak.

Hayvanların bakımı, beslenmesi, tedavisi ve korunması gibi yükümlülüklere, belirlenen yasaklara uymayanlara verilecek idari para cezaları da artırılacak.

Hayvanlara yönelik fiiller, Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde yer alan "Mala zarar verme" başlığı altındaki düzenlemelerin kapsamından çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle "mal" kapsamından çıkarılacak hayvanlar "can" olarak görülecek.

İlgili kurumlardan gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından taslak, Bakanlar Kuruluna sunulacak.


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