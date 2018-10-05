Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor

Hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlar yeni düzenlemeyle para cezasıyla cezai sorumluluktan kurtulamayacak. Son dönemde özellikle sosyal medyada oldukça sık rastlanan hayvanlara eziyet videoları, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili tepkilerin farkında olduklarını belireten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanların hapis cezası almasını öngören yasanın gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde "Hayvanlara işkence yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayı en kısa sürede Meclis'e getireceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvansever iki vatandaşla buluştu.

Onlardan biri, Kocaeli'de yol kenarında hasta yatarken gördüğü sokak köpeğini sırtına alıp veterinere götüren Ahmet Can Derneklioğlu'ydu.

Üniversiteli genç, bakanın daveti üzerine Ankara'ya gitti. Ahmet Can'a yolculuğunda harçlıklarıyla tedavi ettirip sahiplendiği ve ‘Dostum' adını verdiği Kangal köpeği eşlik etti.

Pakdemirli tebrik ettiği gence tablet bilgisayar ve bir yıllık köpek maması hediye etti.



