Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Hayatı fimlere konu olan Mafya babası öldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hayatı fimlere konu olan Mafya babası öldü

ABD'de hayatı sinema filmlerine konu olan 89 yaşındakı ünlü mafya babası James Whitey Bulger nakledildiği West Virginia'daki cezaevinde kaldığı hücrede ölü olarak bulundu.

ABD'de hayatı sinema filmlerine konu olan 89 yaşındakı ünlü mafya babası James Whitey Bulger nakledildiği West Virginia'daki cezaevinde kaldığı hücrede ölü olarak bulundu.

16 YIL SONRA YAKALANMIŞTI

Boston Globe'un haberine göre, Florida'da kaldığı cezaevinden West Virginia'ya bugün nakledilen Bulger, hücresinde ölü bulundu. FBI'ın 16 yıllık araması sonucunda 2011 yılında California'da yakalanan Bulger, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti.

MAFYA BABASINDAN 2 FİLM ÇIKTI

Boston'daki İrlanda mafyasının önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Bulger'in hayat öyküsü birçok filmde işlenmişti.

2006 yapımı Akademi ödüllü The Departed ve 2015 yapımı Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Black Mass isimli film Winter Hill çetesinin lideri Bulger'in hayatından esinlenerek çekilmişti.

 

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Bulger'in ölü bulunduğu Hazelton cezaevi 1385 mahkuma ev sahipliği yapıyordu. Ünlü gangsterin ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hayatı fimlere konu olan Mafya babası öldü
Amazon'un patronu Bezos 2 günde 19 Milyar kaybetti
Zonguldak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
ABD, TSK'ya karşı taşeronları kullanacak
Ruslara göre Türkiye, Amerika'ya meydan okuyor
E-postalarımız yerli ve milli olmaktan uzak
Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz!..
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Hayatı fimlere konu olan Mafya babası öldü
Hayatı fimlere konu olan Mafya babası öldü
Amazon'un patronu Bezos 2 günde 19 Milyar kaybetti
Amazon'un patronu Bezos 2 günde 19 Milyar kaybetti
Zonguldak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Zonguldak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
ABD, TSK'ya karşı taşeronları kullanacak
ABD, TSK'ya karşı taşeronları kullanacak
Ruslara göre Türkiye, Amerika'ya meydan okuyor
Ruslara göre Türkiye, Amerika'ya meydan okuyor
E-postalarımız yerli ve milli olmaktan uzak
E-postalarımız yerli ve milli olmaktan uzak
Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz!..
Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz!..
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık