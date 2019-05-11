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Hayat kurtaran ''Cüzdan''
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Gündem - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Hayat kurtaran ''Cüzdan''

İzmir,Bornova'da silahlı saldırı sonucu bacağından vurulan,cebindeki cüzdanın,kurşunun hızını yavaşlatıp,atardamarın daha fazla zarar görmesine engel olduğunu belirten Suat Gün,kendisine pusu kurulduğunu iddia etti.

4 Mayıs Cumartesi günü 18.00 sıralarında Altındağ semtinde meydana gelen olayda,yol kenarında beklerken peçete,yazar kasa rulosu ve kağıt mendil satışı yapan Suat Gün'e ,uzaktan yakını olan O.K isimli şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı.Kanlar içinde yere yığılan Suat Gün aynı zamanda 4 çocuk babası.Kan kaybeden Gün'e çevre sakinlerinin yardımıyla ambulans çağrıldı ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri olayın ardından otomobille kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından şüphelinin O.K olduğu belirlendi.Kaldığı eve yapılan operasyonla saldırgan gözaltına alındı .O.K gönderildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

O.K'nin ateş ettiği tabancadan çıkan kurşunun,Suat Gün'ün pantolonunun ön cebindeki cüzdana isabet etmesiyle hız kaybettiği  ve böylece kasığında ki atardamarın minumum seviyede zarar gördüğü ve olası kan kaybından ölümün önüne geçtiği bildirildi.

Suat Gün tedavisinin ardından taburcu oldu ve kendisine pusu kurulduğunu iddia etti.Gün,''O.K isimli şahıs akrabam olur ve geçen yıl ağabeyimin oğluyla kavga etmişlerdi.O günden beri bize soğuk ve ters davranıyor.Olayın gerçekleştiği günde benden mal istedi, ben de götürdüm.Elimdeki yazar kasa rulosuyla kaldırımda dururken,aniden gelip bana ateş etti'' dedi.

 

 


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