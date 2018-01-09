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Hawking’den depresyon için tavsiye
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Sağlık - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hawking’den depresyon için tavsiye

Katıldığı bir konferansta depresyon hakkında tavsiyelerde bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, “Eğer bir kara delikte olduğunuz düşünüyorsanız pes etmeyin, bir çıkış yolu var” dedi.

Katıldığı bir konferansta depresyon hakkında tavsiyelerde bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, “Eğer bir kara delikte olduğunuz düşünüyorsanız pes etmeyin, bir çıkış yolu var” dedi.

KARA DELİKLER VE DEPRESYON

Londrada'ki Kraliyet Enstitüsü'nde düzenlenen Reith Konferansı'nda depresyon hakkında konuşan Hawking, kara delikler ile depresyon arasında şiirsel bir paralellik çizdi ve zihinsel sağlık zorluklarından muzdarip olanlar için umut mesajı verdi:

PES ETMEYİN BİR ÇIKIŞ YOLU DAHA VAR

“Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıkladır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var”.

HEMEN HER ŞEYDE ÇOK ŞANSLIYDIM

Hawking ayrıca 400 kişilik kalabalığa başarılarını ve hayatında ne elde ettiğini, özellikle de, 1963'de motor nöron hastalığı tanısından bu yana yaşamakla ilgili olarak, “Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayattı hemen her şeyde çok şanslıydım” dedi.

HER ŞEYE RAĞMEN ÖFKELENMEYİN

Sakatlığnın ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan biri olan teorik fizikte büyüleyici bir zamanda çalıştığı için şanslı olduğunu belirten Hawking, “Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir^dedi.


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