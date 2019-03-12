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Havalimanında bebeğini unuttu! Uçak geri dönmek zorunda kaldı
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Dünya - - Editör: Armoni BAYAR

Havalimanında bebeğini unuttu! Uçak geri dönmek zorunda kaldı

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan uçak, bir annenin pilota: 'Çocuğumu bekleme salonunda unuttum.' demesiyle Cidde'ye geri döndü.

Suudi Arabistan'ın Ciddi şehrinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden yolcu uçağındaki bir kadın, bebeğini havalimanındaki bekleme salonunda unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine pilot, kontrol merkezine: "Bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttu. Geri inebilir miyiz?" diyerek iniş talebinde bulundu.

Kontrol merkezindeki görevli ise şaşkınlığını gizlemedi. "Anlaşıldı, geri dönebilirsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz." diye cevapladı. 

Uçak, hareketten kısa süre sonra Cidde'deki Kral Abdul Aziz Havalimanı'na geri döndü.

Anne tarafından çocuğunu havalimanında nasıl unuttuğuna dair bir açıklama ise yapılmadı. Pilot ve uçuş kontrol merkezindeki görevlinin konuşmaları sosyal medyada geniş yankı buldu.


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