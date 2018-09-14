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Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan bir dilencinin üzerinden 15 farklı ülkenin parası çıktı.

Pendik zabıtası daha rastlamadığı bir dilencilik olayıyla karşılaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dilenen bir şahsın üzerinden tam 15 faklı ülkeye ait para birimi çıktı. Adeta döviz bürosunu andıran Azeri uyruklu dilencinin üzerinden çıkan paralar, Türk Lirası'na çevrilerek hazineye aktarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen noktaya gelen zabıta ekipleri, Azeri uyruklu olduğu öğrenilen şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan incelemede TL, dolar ve euro ile birlikte tam 15 farklı ülkenin parası bulundu. Edinilen bilgilere göre şahsın üzerinden 2 bin 500 Türk Lirası, 530 euro ve 421 dolar çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dilencilik yaparken yakalanan Azeri uyruklu kişinin üzerinden TL, euro ve doların da olduğu 15 ülkenin parası çıktı.

Bu parların yanı sıra dilenciden İran Riyali, Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu.

Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı'na da el kondu.

İsveç'e ait Kron, Nepal'e ait Rupi Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu.

ZABITA YOĞUN MESAİ HARCADI

Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi için zabıta personeli yoğun mesai harcadı.

El konulan, toplam değeri yaklaşık on iki bin TL'yi bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi hükmü gereği belediye encümeni kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.


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