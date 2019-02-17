Hatay Emniyet Müdürü odasında intihar etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'in Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasında intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Hatay'da makam odasında intihar girişiminde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'in ağır yaralandığı ifade edildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğle saatlerinden sonra yaşanan olayda 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde kendi beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu.

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Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.