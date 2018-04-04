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Hatay'daki birlikleri ziyaret eden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na yanıt
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Hatay'daki birlikleri ziyaret eden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'deki operasyonların yürütüldüğü Hatay'daki askeri birlikleri ziyaret eden ünlü isimler için kullandığı sert ifadelere yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup toplantısında, Hatay'daki askeri birlikleri ziyaret eden bazı ünlü isimler için "rezil adamlar" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Ziyarete katılan müzisyen, futbolcu ve medya dünyasının ünlü isimleri hazırladıkları ortak metinde Kılıçdaroğlu'nu kınadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başını çektiği aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve çok sayıda ünlü simanın bulunduu kafile hafta sonu Hatay'daki askeri birlikleri moral ziyareti gerçekleştirmişti. Hayli eğlenceli görüntülere sahne olan ziyaret, sosyal medyada "şehit hassasiyeti" gösterilerek eleştirilmişti.

KILIÇDAROĞLU YAYLALAR TÜRKÜSÜNE ÇOK KIZDI

CHP meclis grup toplantısında konuyu gündemine taşıyan Kılıçdaroğlu, özellikle İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Yaylalar türküsüne büüyk tepki göstermişti. 

Partisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. 

"Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul- zurna-klarnet... Bir ülkenin değerleri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kimse hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü yapmazsınız, yemek yapar götürürsünüz." diyen Kılıçdaroğlu İbrahim Tatlıses içinse, "Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.

 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz


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