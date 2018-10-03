Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?

Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanmıştı. Görev yaptığı Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hacıosman, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastası Serhat Tunçdemir'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosmanoğlu'nun ardından hastaneye yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

SALDIRGAN HASTASI ÇIKTI

18 yaşındaki Serhat Tunçdemir'in kendisini sorgulayan polislere, "Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat Tunçdemir'in silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

Şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.