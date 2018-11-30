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Hastane personeli asit dolu şişeyi düşürdü hastane boşaltıldı
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Hastane personeli asit dolu şişeyi düşürdü hastane boşaltıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir hastane personeli elindeki asit şişesini düşürerek kırdı. Etrafa yayılan koku ve duman nedeniyle panik yaşanan hastane boşaltıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana gelen bir kaza hastane yönetimini alarma geçirdi. Laboratuvarda görevli bir personel içi asetik asit ile dolu olan şişeyi düşürdü. Kırılan şişenin içinden koridora yayılan asit nedeniyle koku ve duman hastaneye yayılınca koridorlar boşaltıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı hastanede havalandırma ve temizlik çalışmalarının ardından etrafa yayılan duman ve koku giderildi. Hastane yönetiminden Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, "Duman ve kokudan dolayı önlem aldık, sorun yok" dedi.

HASTALAR KOKUDAN ETKİLENMEDİ

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile birlikte laboratuvarda incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Benli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Laboratuvarın depo kısmında bir personelin asit şişesini düşürmesi sonucu o ortama koku yayılması üzerine önlem alındı. Orada zaten vatandaşlarımız yok, sadece çalışanlarımızı dışarı çıkardık. Oranın havalandırılması ve gerekli dezenfektan işlemlerinin yapılması sonucu herhangi bir hayatı tehdit edecek bir durum bulunmamaktadır. Basit bir uygulama ile temizlik gerçekleştirildi. Koku ve dumandan dolayı sadece tedbir alındı, başka bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Başhekim Çelik de sadece tedbir amaçlı önlem alındığını söyledi, "Koku ve duman vardı, bu yüzden gerekli önlemleri aldık. Sadece çalışanlar etkilenmesin diye önlem aldık. Hastalar zaten oraya girmiyor, orada hasta yok. Duman ve kokudan dolayı önlem aldık, sorun yok" dedi.


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