Hastaların feryatları Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi

Uzun zamandan beri Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaçlarını ödemeyen ve hasta yakınları tarafından gelen tepkileri duymazdan gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri son dakika açıklamasına göre harekete geçti ve ödeme sürecini başlattıklarını açıkladı.

NİHAYET BAKANLIK ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarina ilaç teminine ilişkin "SMA tip 2 ve tip 3 için de şahsen hasta başvurularını işleme aldık. Bakanlığımız, hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatıyoruz" dedi.

SON DAKİKA BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, Türkiye'de uygulanan sağlık güvencesi sisteminin, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulaması olduğunu belirtti. SMA tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda SGK ödeme kapsamında olduğunu hatırlatan Bakan Koca gelişmeler konusunda şunları ifade etti.

HASTALARI İLAÇSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Sağlık Bakanlığı olarak SMA tip-2 ve tip 3 için de birelsel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda, Sağlık Bakanlığı hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil, alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarimizı ilaçsız bırakmayacağız".