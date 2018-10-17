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Hasta yakınlarının korkulu rüyası olmuştu operasyonla yakalandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Hasta yakınlarının korkulu rüyası olmuştu operasyonla yakalandı

Antalya'da hasta kılığında girerek hasta yakınlarının değerli eşyalarını çalan hırsız, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya polisi, hastane faresini düzenlediği operasyonla yakaladı. Aziz K. isimli şahıs, hasta kılığında girdiği hastanelerde hırsızlık yaptığı iddiası üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. 

Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana gelen hırsız operasyon şöyle gelişti. Aziz K. isimli şahıs, 27 Ağustos tarihinde hasta gibi girdiği hastanede B.Ö. isimli hasta yakınının cebinden 300 TL çaldı. Parasının çalındığını fark eden B.Ö. polis ekiplerine olayla ilgili şikayette bulundu.

POLİS EKİPLERİ OPERASYONLA YAKALADI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Aziz K. olduğunu belirledi. Aziz K.'nin hasta gibi davranarak hastanede dolaştığı, topallayarak yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Operasyon düzenleyen polis, Aziz K.'yi gözaltına aldı.

İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Aziz K.'nin dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu, geçen 30 Mayıs'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdiği yankesicilik suçundan cezaevinde olduğu, kısa süre önce tahliye edildiği kaydedildi.

 


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