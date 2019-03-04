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Hasköy'de her gece her kapıya para dolu zarf!
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Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Hasköy'de her gece her kapıya para dolu zarf!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gecekondudan oluşan mahallede yaklaşık 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfların sahibi aranıyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gecekondudan oluşan mahallede yaklaşık 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları bulan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdılar.

Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok vatandaş sabah uykularından uyandıklarında kapılarından içeri atılmış ve içerisinde 1000 lira bulunan bir zarfla karşılaştı. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf bırakılırken zarflardan çıkan paralar şaşkınlık yarattı.

Her Kapıya Ayrı Zarf

Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenen vatandaşlar ise bunu kimin yaptığını şimdiden merak eder oldular. Şimdi herkesi 'Hızır adını verdikleri bu hayırsever vatandaşın kim olduğu sorgusu sararken polis ekipleri tarafından bölgede incelemeler başlatılacağı ifade edildi.


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