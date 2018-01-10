Hasip Kaplan ırkçı paylaşımları sonrası siyaseti bıraktı

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın önceki gece sosyal medya hesabından paylaşığı mesajlar kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Halen tutuklu bulunan HDP Eş Geneş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmayağını açıklamasının ardından, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek" ifadelerini kullanan Kaplan, başta partisi olmak üzere gelen tepkiler nedeniyle siyaseti bırakma kararı aldı.

HDP kurultayında başkanlık koltuğu için "Bir Türk göz dikmesin" ifadelerini kullanan Hasip Kaplan'a en sert tepkiyi partisi HDP verdi. Partiye ait resmi hesaplardan yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” dendi.

HDP Milletvekillerinden Sırri Süreyya Önder için "Sırrı gitsin film çeksin" diyen Kaplan'a yanıt veren Önder, HDP başkanlığının "göz dikilen bir yer olmadığını" ifade ederken, "Hasip, düzen partileriyle bizi karıştırmış. Vekil olduğu zamanlarda da karıştırırdı." dedi.

'MİLLETVEKİLİYKEN DE FİLM ÇEKERKEN DE…'

Ben eş genel başkanlığa, aday ya da talip değilim. Kuruluşundan bu yana, yoldaşlarım bu onurlu göreve defalarca beni önerdiler. Ben de her seferinde benden daha yetkin, benden daha layık en az onlarca yoldaşımı önerdim. Bugün de böyle düşünüyorum. Bu partinin bir sıra neferiyim. Milletvekiliyken de film çekerken de bu ‘sıra neferi' olma duygum hep devam edecektir.