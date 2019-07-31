Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!

Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

6-1 kaybedilen Bayern Münih maçında sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Hasan Ali Kaldırım kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu sosyal medyadan konu hakkında görüş bildirdi.

Hasan Ali, "Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım." dedi.