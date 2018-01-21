Harekat birliklerinde yaralılar var

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi akar, Afrin'deki ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Akar'ın verdiği son dakika bilgisine göre operasyonda yaralı ve gaziler var.

SİVİL HEDEFLERE HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Akar, “Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi içi de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum” dedi.

BÖLGE HALKINI ZULÜMDEN KURTARACAĞIZ

Akar şu ifadeleri kullandı: “ TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK; PYD, DEAŞ mensubu teröristleri hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başlıyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ

"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadele yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ GAZİLERİMİZ VAR

Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah , araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inancım, inancımız tamdır.

Yolunuz, bahtınız açık olsun.”