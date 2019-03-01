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Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü
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Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü

Karaman'da hapishaneden izinli olarak çıkan kocasını sevgilisi olan patronuna öldürttüğü iddia edilen genç kadın ile beraber cinayeti işleyen şüpheli patron ve şüpheliye yardım eden zanlı tutuklandı.

Karaman'da hapishaneden izinli olarak çıkan kocasını sevgilisi olan patronuna öldürttüğü iddia edilen genç kadın ile beraber cinayeti işleyen şüpheli patron ve şüpheliye yardım eden zanlı mahkeme tarafından tutuklandı.

Karaman'da cezaevinden izine gelen Mehmet Altınbilek'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan eşi Ayşe Altınbilek, eşinin sevgilisi ve patronu Köksal A. ile Ramazan A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti itiraf Etti

26 Şubat Salı günü öğle saatlerinde Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak'ta Şimşek Apartmanı'nın 1. katında yaşanan olayda evinde silahlı vurularak ağır yaralı halde bulunan Mehmet Altınbilek kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti. Devam eden soruşturma kapsamında çapraz sorguya alınan Köksal A., burada Mehmet Altınbilek'i kendisinin öldürdüğünü itiraf edince tüm gerçekler ortaya çıktı.


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