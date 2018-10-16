Hangi ürünlerde enflasyon indirimi yapılacak tam liste - Enflasyonla topyekun mücadele kampanyası

Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın alım gücünü yükseltmek için uygulamaya alınan yüzde 10 indirim kampanyasında yer alacak ürünlerin listesi belli oldu. Peki hangi ürünlerde enflasyon indirimi yapılacak? Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kampanyada vatandaşın en çok tükettiği gıda ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB), üye 365 oda ve borsaya, enflasyon ile mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini açıkladı. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe listede 400'ü aşkın ürün yer alıyor.

İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, yüzde 10 indirimle satışa sunulacak.

TOBB'dan 81 il ve 160 ilçede bulunan üyelerine gönderilen yazıda, indirim kampanyasının 3 ay süre ile yüzde 10 indirim yapılması tavsiye ediliyor. İşte, market raflarında bulunan ve yüzde 10 indirim yapılacak o ürünler:

1 Pirinç

2 Buğday unu

3 Bebek maması (toz karışım)

4 Bulgur

5 Ekmek



6 Bisküvi

7 Kraker

8 Gofret

9 Pasta

10 Kek

11 Baklava

12 Ekmek hamuru (yufka)

13 Makarna

14 Şehriye

15 Tahıl gevreği



16 Dana eti

17 Kuzu eti

18 Tavuk eti

19 Sakatat

20 Sucuk

21 Sosis

22 Salam

23 Balık

24 Süt

25 Yoğurt

26 Beyaz peynir

27 Kaşar peyniri

28 Tulum peyniri

29 Krem peynir

30 Yumurta

31 Tereyağı (kahvaltılık)

32 Margarin

33 Zeytinyağı

34 Ayçiçek yağı

35 Mısırözü yağı

36 Portakal

37 Üzüm

38 Armut

39 Ayva

40 Çilek

41 Elma

42 Erik

43 Karpuz

44 Kavun

45 Kayısı

46 Kiraz

47 Kivi

48 Limon

49 Mandalina

50 Muz

51 Nar

52 Şeftali

53 Badem içi

54 Ceviz içi

55 Fındık içi

56 Antep fıstığı

57 Yer fıstığı

58 Leblebi

59 Ay çekirdeği

60 Kabak çekirdeği

61 Kuru üzüm

62 Kuru kayısı

63 Çarliston biber

64 Dolmalık biber

65 Sivri biber

66 Domates

67 Taze fasulye

68 Havuç

69 Ispanak

70 Kabak

71 Karnabahar

72 Kuru soğan

73 Beyaz lahana

74 Kırmızı lahana

75 Mantar

76 Marul

77 Maydanoz

78 Patlıcan

79 Pırasa

80 Salatalık

81 Sarımsak

82 Kırmızı turp

83 Yeşil soğan

84 Patates

85 Kuru fasulye

86 Nohut

87 Mercimek

c89 Konserveler

90 Salça

91 Zeytin

92 Cipsler

93 Toz şeker

94 Kesme şeker

95 Reçel

96 Bal

97 Pekmez

98 Tahin helvası

99 Çikolata tablet

100 Çikolata krem

101 Lokum

102 Sakız

103 Kağıtlı şeker

104 Dondurma

105 Baharat

106 Tuz

107 Kabartma maddeleri

108 Sirke

109 Ketçap

110 Mayonez

111 Tahin

112 Hazır çorbalar

113 Hazır pakette toz tatlılar (puding)

114 Kahve

115 Hazır kahve

116 Çay

117 Poşet bitki ve meyve çayı

118 Kakao

119 Kakaolu içecekler toz

120 Su

121 Maden suyu ve sodası

122 Gazoz meyveli

123 Kola

124 Soğuk çay

125 Ayran

126 Meyve Suyu