Hangi Burç Olduğunuzu Nasıl Öğrenirsiniz

Burçlar, güneşin gezegenlerin hareketleri doğrultusunda bulunduğu pozisyonlara dayalı olarak belirlenir.
Doğum tarihinize göre burcunuzu belirlemek için çevrimiçi burç hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu araçlar, doğum tarihinizi girerek hangi burca ait olduğunuzu size söyleyecektir.
Burçlar, genellikle 12 farklı astrolojik burçtan oluşur ve her burç belirli bir tarih aralığına sahiptir. İşte 12 burcun tarih aralıkları:
Koç Burcu: 21 Mart - 19 Nisan
Boğa Burcu: 20 Nisan - 20 Mayıs
İkizler Burcu: 21 Mayıs - 20 Haziran
Yengeç Burcu: 21 Haziran - 22 Temmuz
Aslan Burcu: 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak Burcu: 23 Ağustos - 22 Eylül
Terazi Burcu: 23 Eylül - 22 Ekim
Akrep Burcu: 23 Ekim - 21 Kasım
Yay Burcu: 22 Kasım - 21 Aralık
Oğlak Burcu: 22 Aralık - 19 Ocak
Kova Burcu: 20 Ocak - 18 Şubat
Balık Burcu: 19 Şubat - 20 Mart
Doğum tarihiniz bu aralıklardan birine denk geliyorsa, o tarihlere karşılık gelen burcunuz bu listeye göre belirlenir. Çevrimiçi astroloji kaynakları veya burç hesaplama siteleri, doğum tarihinizle ilgili burcunuzu belirlemenizde yardımcı olabilir.