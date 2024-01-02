Hangi Burç Olduğunuzu Nasıl Öğrenirsiniz

Burçlar, güneşin gezegenlerin hareketleri doğrultusunda bulunduğu pozisyonlara dayalı olarak belirlenir.

Doğum tarihinize göre burcunuzu belirlemek için çevrimiçi burç hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu araçlar, doğum tarihinizi girerek hangi burca ait olduğunuzu size söyleyecektir.

Burçlar, genellikle 12 farklı astrolojik burçtan oluşur ve her burç belirli bir tarih aralığına sahiptir. İşte 12 burcun tarih aralıkları:

Koç Burcu: 21 Mart - 19 Nisan

Boğa Burcu: 20 Nisan - 20 Mayıs

İkizler Burcu: 21 Mayıs - 20 Haziran

Yengeç Burcu: 21 Haziran - 22 Temmuz

Aslan Burcu: 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak Burcu: 23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi Burcu: 23 Eylül - 22 Ekim

Akrep Burcu: 23 Ekim - 21 Kasım

Yay Burcu: 22 Kasım - 21 Aralık

Oğlak Burcu: 22 Aralık - 19 Ocak

Kova Burcu: 20 Ocak - 18 Şubat

Balık Burcu: 19 Şubat - 20 Mart

Doğum tarihiniz bu aralıklardan birine denk geliyorsa, o tarihlere karşılık gelen burcunuz bu listeye göre belirlenir. Çevrimiçi astroloji kaynakları veya burç hesaplama siteleri, doğum tarihinizle ilgili burcunuzu belirlemenizde yardımcı olabilir.