Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı

CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanınca program yarıda kesildi.

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı program yarıda kesildi.

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde Türkiye gündemini değerlendirmek üzere bu haftaki konuklar Ali Haydar Fırat, Ömer Lütfü Avşar, Ali Rıza Güder, Zafer Şahin, Metin Özkan ve Nebi Miş oldu.

Cumhurbaşkanlığı görev süresi ile ilgili tartışma sırasında yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada rejiye "Reklama gidelim" dedikten sonra program tekrar devam etmedi. CNN Türk'ten yapılan açıklamada programın Hande Fırat'ın rahatsızlığı nedeniyle bitirildiği söylendi.