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Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı
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Yaşam - - Editör: Özgür ÖZ

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı

Star Wars'ın sevilen ikonik karakteri olan Han Solo'nun silahı bir açık arttırmada 550 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 585 bin TL) satıldı.

İlk olarak Star Wars Episode VI – Return of the Jedi'de boy gösteren ve ünlü oyuncu Harrison Ford'un hayat verdiği Han Solo karakterinin ikonlaşmış silahı, bir Star Wars hayranı tarafından 550 bin dolara alındı.

Büyük ihtimalle 550 bin dolara Star Destroyer yapabilmesi mümkün Star Wars hayranı New York'ta düzenlenen açık arttırmada hiç hözünü kırpmadan Han Solo'nun silahına 550 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 585 bin TL) para ödedi.

40 Parça Star Wars Eşyası

Star Wars filminin sanat yönetmeni James Schoppe'ın evinde düzenlenen açık arttırmada fildme kullanılan 40'tan fazla eşya satıldı. Eşyaların arasında Han Solo'nun silahı ve Ewok baltasıda bulunuyordu.

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu.

Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı.


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