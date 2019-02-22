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Hamza Hamzaoğlu Akhisar'da gibi
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Hamza Hamzaoğlu Akhisar'da gibi

Hamza Hamzaoğlu yeniden Akhisarspor'a dönmek için gün sayıyor.

Hamza Hamzaoğlu yeniden eski takımına dönmeyi amaçlıyor. Süper Lig takımlarından Akhisarspor ile görüşme halinde olan tecrübeli hocanın her an son imzayı atabileceği vurgulandı.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra bir süre teknik direktörlüğe ara veren Hamza Hamzaoğlu'nun Akhisarspor ile flört halinde olduğu ve anlaşmanın yapılmak üzere olduğu iddia edildi.

İmza Son Aşamada

ihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için iddialı olan Hamza Hamzaoğlu açıklamasında, "Akhisarspor ile son görüşmemizi dün akşam saatlerinde gerçekleştirdik. Rakamsal konularda da anlaşmak üzereyiz. Ben yapabileceğim tüm fedakarlığı gerçekleştirdim. Sıra artık onlarda. Durum netleşirse yakın bir zamanda son imzalar atılabilir." dedi.


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