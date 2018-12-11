Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Hamsi Festivali'nde iki saatte üç ton hamsi tükendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Özge KESİCİ

Hamsi Festivali'nde iki saatte üç ton hamsi tükendi

Rize’nin İyidere ilçesinde geleneksel olan düzenlenen Hamsi Festivali’nin bu yıl 11'incisi gerçekleştirildi.

11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni'nde hazırlanan 3 ton hamsi, iki saatte tükendi.

AA'da yer alan habere göre Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festivale, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çeber, şenlikte yaptığı konuşmada, hamsinin bölgenin önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

"Rize'de hamsi olunca akan sular duruyor." ifadesini kullanan Çeber, şunları kaydetti:

"Hamsi üzerine inşa edilmiş bir mutfağımız var. Çayımız ve yaylalarımız çok özel. Özel şeylerimizden biri de hamsi. 'Rize'yi biliyorum' diyenlerin hamsi ile ilgili bir şeyler bilmesi lazım. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz."

İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ise şenliğe bir haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Üç ton hamsiyi alarak mahallelerimizdeki hanımlara dağıttık. Kesim ve temizliğini yaptık. Hijyenik şekilde personelimizle birlikte şölenimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hamsilerin pişirildiği sırada çıkan rüzgar, zor anlar yaşanmasına neden oldu. Izgaralar, binaların arka tarafında, rüzgardan etkilenmeyen alana taşındı.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 3 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından iki saatte tüketildi.

Hamsi ikramının ardından beş dalda hamsi yemeği yarışması düzenlendi. Katılımcılar arasında en hızlı hamsi yeme yarışması da yapıldı.

 

 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fatih Portakal'a suç duyurusu
Şehit Edilen Rize Emniyet Müdürüne Siyasetçilerden Başsağlığı Paylaşımı
' Yılın Kişisi' Cemal Kaşıkçı seçildi!
Hamsi Festivali'nde iki saatte üç ton hamsi tükendi
Avustralya, Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
-
Çok Okunanlar
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
ODTÜ'lü genç kızın talihsiz ölümü
ODTÜ'lü genç kızın talihsiz ölümü
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Fatih Portakal'a suç duyurusu
Fatih Portakal'a suç duyurusu
Şehit Edilen Rize Emniyet Müdürüne Siyasetçilerden Başsağlığı Paylaşımı
Şehit Edilen Rize Emniyet Müdürüne Siyasetçilerden Başsağlığı Paylaşımı
' Yılın Kişisi' Cemal Kaşıkçı seçildi!
' Yılın Kişisi' Cemal Kaşıkçı seçildi!
Hamsi Festivali'nde iki saatte üç ton hamsi tükendi
Hamsi Festivali'nde iki saatte üç ton hamsi tükendi
Avustralya, Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak
Avustralya, Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
Doç Doktor Mustafa Girgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Doç Doktor Mustafa Girgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Kılıçdaroğlu’nun 130 bin liralık tazminatın gerekçeli kararı yazıldı
Kılıçdaroğlu’nun 130 bin liralık tazminatın gerekçeli kararı yazıldı
MHP Lideri Bahçeli: ''Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.''
MHP Lideri Bahçeli: ''Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.''

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji