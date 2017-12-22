Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları

Egzersizi yaşamın bir parçası olarak kabul etmenin anne için hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkileri olduğunu savunan uzmanlar, mental ve fiziksel yorgunluk, bölünmüş uyku ve duygu durumlarının yanı sıra alınan kilolardan kaynaklı kas problemleriyle mücadelede önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.

Uzmanlar yeni doğum yapmış kadınların aklında spor yapmak gelmediğini işaret eden uzmanlar, aslında egzersiz ve dengeli beslenmenin doğum sonrasında kontrollü kilo kaybı sağlamak için yapılması gerekenlerin başında bulunduğunu vurguluyor.

Araştırmalar da, hamilelik sonrasında aktif olmak ve egzersize zaman ayırmanın hem psikolojik, hem de fiziksel değişimlere katkısını kanıtlıyor. Düzenli egzersizin doğum sonrası oluşabilecek depresif duygu durumunu düzeltmek ve annelerin daha olumlu hissetmelerine de yardımı olduğunu kaydeden uzmanlar, annelerin sıklıkla uykusuzluk ve buna bağlı sorunlardan şikayet ettiklerini fakat düzenli egzersiz sayesinde uyuyabildiği süre diliminde uyku kalitesi arttığını paylaşıyor. Bu nedenle uyku süresi kısa bile olsa annenin ihtiyacını karşılayacak uykuyla buluşmasının daha kolay olduğunu vurgulayan uzmanlar, hamilelik sürecinde ve sonrasında bel ağrılarını önlemek adına karın kaslarını kuvvetlendirmenin büyük önem taşıdığını savunuyor.

Hamilelik süresince oluşan fizyolojik ve anatomik değişikliklerin hamilelik öncesi durumuna dönmesi yaklaşık 6 hafta sürebiliyor. Bununla birlikte, hamilelik öncesi egzersiz rutinine dönmek ise kişinin fiziksel kapasitesine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, komplike bir hamilelik geçirmeyen profesyonel bir sporcu doğum sonrası hemen egzersiz eğitimlerine başlayabilecekten, bu süre daha önce hiç spor yapmamış bir kadında uzayabiliyor.