Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı

Yapılan bilimsel araştırmalar her dört gebelikten en az birinin düşükle sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu olasılığın yaş ile birlikte arttığını kaydeden uzmanlar, bilim insanları tarafından geliştirilen bir teknik sayesinde gebeliğin oluşmasından hemen sonra hormon düzeyine bakılarak, gebeliğin devamlılığı konusunda bilgi sahibi olunabileceğini dile getiriyor.

Hamileliğin 4. Haftasından sonra kanda ölçülebilen bu proteinin seviyesinin, anne adayının bebeği kaybedip kaybetmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu paylaşan uzmanlar, düşükle sonlanan bir gebelik hem kadın hem de ailesi için büyük bir stres kaynağı olduğunu vurguluyor. Testin negatif sonuçlanması durumunda hamile kişinin ve ailesinin stres seviyesinin önemli ölçüde sonlanacağını kaydederken, testin pozitif olmasının ise gebeliğin erken döneminden itibaren tedbir alınmasını sağlayacağını hatırlatmakta fayda var.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen söz konusu çalışmanın ilk etabında yaşları 18-42 arasında olan ve tüp bebek yoluyla gebe kalan 41 kadın analiz edildiğini belirten uzmanlar, gebelik haftaları 4-6 hafta arasında olan kadınlarda ölçülen “periostin” seviyesi yüksek olanların gebeliği belirgin farkla (olmayanlara göre) düşükle sonuçlandığının altını çiziyor.

Periostin, embriyonun gelişme ve rahme tutunma döneminde anahtar rol oynayan bir protein olduğunu ve yükselmiş seviyeleri hasar veya enfeksiyon göstergesi olduğunu hatırlatan uzmanlar, çalışmanın sonuçlarına göre periostin seviyeleri, gebeliğin akibeti konusunda umut vadeden bir biomarkır olduğunu belirtiyor.