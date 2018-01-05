Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı

Uzmanlar artık uygulanacak basit bir test sayesinde hamilelik sürecinde düşük yapma olasılığınızı net bir şekilde ortaya koyabileceklerini savunuyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar her dört gebelikten en az birinin düşükle sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu olasılığın yaş ile birlikte arttığını kaydeden uzmanlar, bilim insanları tarafından geliştirilen bir teknik sayesinde gebeliğin oluşmasından hemen sonra hormon düzeyine bakılarak, gebeliğin devamlılığı konusunda bilgi sahibi olunabileceğini dile getiriyor.

Hamileliğin 4. Haftasından sonra kanda ölçülebilen bu proteinin seviyesinin, anne adayının bebeği kaybedip kaybetmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu paylaşan uzmanlar, düşükle sonlanan bir gebelik hem kadın hem de ailesi için büyük bir stres kaynağı olduğunu vurguluyor. Testin negatif sonuçlanması durumunda hamile kişinin ve ailesinin stres seviyesinin önemli ölçüde sonlanacağını kaydederken, testin pozitif olmasının ise gebeliğin erken döneminden itibaren tedbir alınmasını sağlayacağını hatırlatmakta fayda var.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen söz konusu çalışmanın ilk etabında yaşları 18-42 arasında olan ve tüp bebek yoluyla gebe kalan 41 kadın analiz edildiğini belirten uzmanlar, gebelik haftaları 4-6 hafta arasında olan kadınlarda ölçülen “periostin” seviyesi yüksek olanların gebeliği belirgin farkla (olmayanlara göre) düşükle sonuçlandığının altını çiziyor. 

Periostin, embriyonun gelişme ve rahme tutunma döneminde anahtar rol oynayan bir protein olduğunu ve yükselmiş seviyeleri hasar veya enfeksiyon göstergesi olduğunu hatırlatan uzmanlar, çalışmanın sonuçlarına göre periostin seviyeleri, gebeliğin akibeti konusunda umut vadeden bir biomarkır olduğunu belirtiyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
Savunma sanayinde dev ortaklık
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
Savunma sanayinde dev ortaklık
Savunma sanayinde dev ortaklık
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
Münir Özkul hayatını kaybetti
Münir Özkul hayatını kaybetti
Avrupa Sınav Koleji Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu
Avrupa Sınav Koleji Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu
Galatasaray, Evra'yı İstanbul'a getiriyor
Galatasaray, Evra'yı İstanbul'a getiriyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık