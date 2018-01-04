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Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay

Çocuk sahibi olmak için gün sayan anne adaylarının bazılarının fizyolojik olarak zorlandığını dile getiren uzmanlar, hamilelerin en büyük sorunlarından biri olan bulantı ve kusmanın aslında engellenebileceğini savunuyor.

Hamilelik boyunca hem ruhsal hem de fizyolojik değişikliklerin yaşandığını belirten uzmanlar, bu değişikliklerin bazılarının anne ve bebek için avantaj oluştursa da, azı anne adaylarının hayatını kabusa çevirdiğini paylaşıyor.

Önemli olan noktanın anne adaylarının hayatını kabusa çeviren mide sorunlarıyla nasıl baş edileceğinin bilinmesi olduğunu kaydeden uzmanlar, bulantı ve kusma spesifik bir hastalık olmadığı halde gebelikte çok sık karşılaşılan bir problem olduğunu ifade ediyor.

Hamileliğin ilk üç ayında bulantı ve kusma görülme oranı yüzde 50 ila 90 arasında olduğunu kaydeden uzmanlar, genellikle bu şikayetlerin son regli döneminden 5-6 hafta sonra başladığını 8.-12. haftada zirveye ulaştığını ve daha sonra da giderek azaldığını vurguluyor.

Gebelik sırasında büyüyen rahmin oluşturduğu mekanik etkiye ve hormon düzeylerinde oluşan değişikliklere bağlı olarak sindirim sistemi fonksiyonlarında çeşitli etkileşimler görülebilir. Dolayısıyla mide ve bağırsak hareketlerinde mekanik olarak kısıtlama olmaktadır.

Östrojen seviyelerindeki değişiklikler, genetik ve çevresel faktörler de bu sorunda önemli bir rol oynar. Örneğin ikizinde, kız kardeşinde veya annesinde gebelik bulantı ve kusması olan hamilelerde daha sık görülür. Gebelikte hastaneye yatışı gerektirecek kadar dirençli bulantı kusma olması durumuna tıbbi olarak ‘Hiperemezis gravidarum' denmektedir.

Bu durum her 1000 gebelikten yaklaşık 3-10 gebede görüldüğü tahmin edilmektedir. Bu dirençli bulantı kusma durumlarında tedaviye başlarken öncelikle vücudun sıvı elektrolit dengesinin yerine konulması ve sıvı kaybının düzeltilmesi gerekir. Bunun için hastaya damar yolu açılarak serum verilir.


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