Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli

Özellikle virüslerin bulaşması, D vitamini eksikliğinin artması, ruhsal değişikliklerin katmerlenmesinin anne adaylarını zorladığını kaydeden uzmanlar, bu nedenlerden dolayı kış mevsiminde hamilelerin gündelik yaşamlarından beslenme şekillerine dek pek çok değişiklik yapmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Uzmanlar hamilelerin kış aylarında özellikle sebze ve meyve tüketmeleri gerektiğini işaret ederken, bunların yanı sıra lif tüketimine de önem vermelerinin kabızlık şikayetlerinin önüne geçeceğinin altını çiziyor.

Özellikle uzmanlar kış aylarında hamilelerin balık tüketmesinin çok önemli olduğunu vurgularken,

Balığın mutlaka haftada bir kez buğulama ya da ızgara olarak tüketmesi gerektiğini dile getiriyor.

Türkiye'de hamilelik döneminde sıklıkla rastlanılan durumlardan biri olan demir eksikliğinin, doktor tarafından önerilen demir desteği uygulamasıyla ortadan kalkmasının mümkün olduğunu paylaşan uzmanlar, sebze ve meyveler yoluyla alınan C vitaminin de, demir vitaminlerinin bağırsaklardan daha iyi emilmesini sağladığını belirtmekte fayda görüyor.

Uzmanlar beslenmenin dışında kış aylarında güneşin yetersizliği sebebiyle D vitamini eksikliği arttığından, eve kapanarak bu sorunu daha da artırmamanız gerektiğini savunurken, hemen hemen her gün yarım saatlik bir yürüyüş yapmanın da şart olduğunu savunuyor.

Kış mevsiminde vücudumuz soğuk havayla birlikte tembelleştiğinden meditasyon, yoga ve pilates yaparak hareketlendirin. Hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlayan bu tip hafif sporlar oldukça fayda sağlıyor.