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Hamanyey: ABD yaptırımlarını yeneceğiz
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Hamanyey: ABD yaptırımlarını yeneceğiz

ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ABD yaptırımlarını yenecek güçte olduğunu söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu. Onbinlerce Besiç Milisleri ve Devrim Muhafızlarının doldurduğu alanda adeta gövde gösterisi yapan Hamaney, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi. Yaptırımlar nedeniyle ülkesindeki yoksul kesimin zor duruma düştüğünü belirten Hamaney, "Allah'ın izniyle yaptırımları yeneceğiz ve yaptırımları yenmek ABD'yi yenmek demektir. İran halkı yaptırımları yenerek Amerika'ya bir tokat daha atmalı” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmasını bozarak İran'ı yeniden 'düşman' ilan etmiş ve ekonomik yaptırımları devreye sokmuştu. Bunun üzerine dünyaca ünlü birçok firma İran'daki yatırımlarını çeşitli sebepler nedeniyle durdurmuştu. Yaptırımlar nedeniyle büyük zarar gören İran ekonomisinde para birimi Riyal, yüzde 75 değer kaybı yaşadı.

İRAN RİYALİ YÜZDE 75 DEĞER KAYBETTİ

İran'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamasıyla artmıştı. İran Riyali Ocak 2018'den bu yana yaklaşık yüzde 75 değer kaybetti. ABD'nin İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırımların 4 Kasım'da devreye girmesi planlanıyordu.

Fakat Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, İran'ın başvurusu üzerine dün açıkladığı karar ile yaptırımları kısmen dondurmuştu. Divan'ın kararında yaptırımların İran ile ABD arasında 1955 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması'na aykırı olabileceği belirtilmiş, Divan kesin kararını açıklayana kadar ABD'nin “ilaç, tıbbi malzemeler, gıda ve tarım ihtiyaçlarının ihracatını” ve “sivil havacılık güvenliğini etkileyecek hizmetleri” engellememesine hükmedilmişti. Divan'ın kararları bağlayıcı olsa da karara uymayanlara yönelik bir yaptırım uygulanamıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da kararın ardından tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran-ABD Dostluk Anlaşması'nı, Tahran yönetiminin yıllardır ihlal ettiği gerekçesiyle sonlandırdıklarını açıkladı ve “Bu 39 yıl gecikmiş bir karardır” dedi.


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