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Haluk Levent Kelebek Hastası Elfida Gündüz'ü İzmir'de ziyaret etti
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Sağlık - - Editör:

Haluk Levent Kelebek Hastası Elfida Gündüz'ü İzmir'de ziyaret etti

Kelebek Hastası olan Elfida Gündüz İzmir'deki evini ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte bu hastalık yeniden gündem konusu haline geldi.

11 yaşındaki Epidermolysis Bullosa hastası Elfida Gündüz diğer adı olan Kelebek hastalığı ile zor günler yaşıyor. Hastalığı duyanlar kelebek hastalığı nedir, kelebek hastalığı tedavisi varmı gibi soruları ararken bizlerde bu soruları haberimizde yayımlıyoruz.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR? Kelebek hastalığı deride veya ağız içi, genital bölge, anal bölge, göz, burun, nefes yolu, yemek borusu gibi mukozada olarak adlandırılan bölgelerde görülen su kabarcıklarıdır Bu su kabarcıklarının içi sıvı ile dolu olur. Hastalığın asıl adı 'Epidermolozis bülloza'dır. Ancak halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. İçi su dolu kabarcıklar bül olarak adlandırılır. Büller çoğunlukla oluştukları bölgeye uygulanan baskı, çarpma ve benzer nedenlerde görülür. Hastalık deriyi ve deri altına bağlayan yapıları oluşturan liflerdeki maddelerin bazılarının eksik yapımına bağlı olarak gelişim gösterir. Bağlar hafif bir darbe ile kopabilir. Kopması sonucunda deri altında oluşan bölgeye sıvı sızar ve burada bül denilen su kabarcıkları görülür.

KELEBEK HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI? Tıp günümüz şartlarında birçok hastalığı etkisiz kılabilmekte. Peki kelebek hastalığının tedavisi mümkün mü? Tıp her ne kadar ileri seviyede olsa da bazı kalıtsal hastalıklar karşısında çaresiz kalabiliyor. Kelebek hastalığı da kalıtsal bir hastalık. Günümüz şartlarında kalıcı bir tedavi yöntemi bulunmuyor. 


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